Umtiti prima di Lecce Monza: “Sono leccese per sempre”

Lecce – Campione del Mondo con la Francia nel 2018, la scorsa stagione in giallorosso segnata dalla sua rinascita calcistica dopo tre anni quasi senza campo al Barcellona, Samuel Umtiti ha voluto salutare lo stadio di via del mare e i suoi ex compagni prima del fischio di inizio di Lecce Monza. L’attuale difensore del Lilla ha avuto il tempo anche per sottolineare il legame con il Salento e l’US Lecce: “L’anno scorso è stata una stagione incredibile. Io sono e sarò sempre leccese, per me qui è casa!”. Una meravigliosa sorpresa per gli oltre 25000 del via del mare colorato come sempre di giallorosso, con Umtiti premiato dal presidente Saverio Sticchi Damiani con una maglietta celebrativa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author