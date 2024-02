Cerignola, scivolone contro il Monterosi: i laziali vincono 1-2

CERIGNOLA – Il Monterosi espugna il “Monterisi”, i laziali vincono 2-1 nonostante l’inferiorità numerica in tutto il secondo tempo, il Cerignola stecca e la vittoria manca da quattro gare.

Neanche il tempo di cominciare e i laziali passano in vantaggio, tutto nasce da un fallo ai danni di Eusepi. Sini tocca per Gori, Piroli di testa arriva più in alto di tutti ed indirizza sul palo lungo dove Barosi non può arrivarci, si mette subito in salita per gli ofantini. 12’, Gavioli prova a sorprendere l’estremo difensore gialloblù leggermente fuori posizione, tentativo privo di fortuna. Il Cerignola non c’è e il Monterosi ne approfitta raddoppiando al quarto d’ora, bell’azione con Vano che poggia a Scarsella, Eusepi sceglie il tempo giusto e fa 0-2 nello scetticismo generale del pubblico di casa. 23’, tentativo timido dell’Audace, sfera sui piedi di Tascone che calcia alto. I ritmi calano ma il Cerignola la riapre al 40’, piazzato perfetto di Sainz-Maza sulla testa di Capomaggio che lascia immobile Forte, secondo gol consecutivo per l’argentino. Scintille al 42’, ne fa le spese il tecnico ofantino Tisci che viene espulso. La sua squadra però è tornata in partita, al 45’ Vuthaj lascia partire una conclusione tesa e potente, Forte è reattivo.

49’, Russo scodella al centro, pasticciano i difensori laziali e Tascone non riesce ad approfittarne, il centrocampista si divora il pari. La partita cambia al 53’, Vuthaj è lanciato verso l’area e Piroli è costretto al fallo da ultimo uomo, rosso diretto per il capitano ospite, autore del primo gol di serata. Sul conseguente piazzato Maza calcia alto. Dopo una girandola di cambi l’Audace sfiora ancora il pareggio, al 72’ Russo affonda sulla sinistra e serve Tascone che batte a rete ma trova la gran risposta di Forte. 81’, altra grande chance, questa volta dalla bandierina, Vuthaj svetta con la sfera che termina di un soffio a lato. Nel finale gli ofantini spingono ma senza concretezza, il Monterosi porta via tre punti fondamentali. Sconfitta clamorosa per il Cerignola, contestato da tutti i settori dello stadio.

IL TABELLINO

CER – MTU

Audace Cerignola (4-3-1-2): Barosi; Coccia (26’st. Rizzo), Allegrini, Gonnelli (16’st. Bianco), Russo; Tascone (36’st. Carnevale), Capomaggio, Sainz-Maza (26’st. Lombardi); Leonetti (16’st. Ruggiero); Malcore, Vuthaj. All. Tisci.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Forte; Sini, Mbende, Piroli; Verde, Scarsella (11’st. Fantacci), Gori, Parlati, Gavioli (34’st. Crescenzi); Eusepi (11’st. Tartaglia), Vano (29’st. Rossi). All. Scazzola.

Arbitro: Milone di Taurianova.

Marcatori: 2’pt. Piroli (M), 15’pt. Eusepi (M), 40’pt. Capomaggio (C)

Note: ammoniti: Gori ( M), Tascone (C), Tisci (C), Forte (M), Parlati (M), Gavioli (M). Espulsi: 42’pt. Tisci (C), 8’st. Piroli (M)

