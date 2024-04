“Faccio un appello al buon senso collettivo, per combattere insieme al fine di evitare il nostro isolamento. La politica ha fallito”: è l’appello che Pietro Zito, patron del ristorante Antichi Sapori di Montegrosso ha rilasciato in merito alla vicenda legata alla prossima soppressione della rotatoria di Montegrosso della strada provinciale Andria-Canosa di Puglia. “La politica non ha saputo trovare una soluzione nello stato di emergenza, con un acceso precario, provvisorio e pericoloso ed ora con la chiusura le loro responsabilità saranno azzerate” – ha continuato Zito. “I nostri figli e nipoti devono sapere che abbiamo lottato per il loro futuro; ogni volta che li condanneremo a percorrere una strada così pericolosa, in parte avremo la coscienza serena sapendo di aver combattuto” – ha concluso.

