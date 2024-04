San Nicola, l’armatore De Giglio fa il bis con il Nuova Chiara e il Domenica Madre

BARI – Tutto pronto per il 937esimo anniversario della Traslazione delle ossa di San Nicola e saranno la Nuova Chiara e il Domenica Madre le due imbarcazioni che porteranno rispettivamente la statua del Santo nelle acque antistanti il molo san Nicola il prossimo 8 maggio, subito dopo la messa, e il quadro del vescovo di Myra il 7 in occasione del corteo storico, da San Giorgio in centro. A stabilirlo il sorteggio che quest’anno si è tenuto eccezionalmente nella caserma maresciallo Vitiello, sede del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, al molo Pizzoli del capoluogo pugliese, in concomitanza con le celebrazioni dei 250 anni del Corpo. Entrambe le imbarcazioni, sorteggiate tra cinque candidate, fanno capo all’armatore Saverio De Giglio che ci ha tenuto a sottolineare come, “essendo una grande famiglia, in tanti si dedicano a questa attività”.

Il sorteggio che, come da tradizione si svolge il 28 aprile, quest’anno si è spostato fuori dalle mura della Basilica con una messa officiata come da tradizione dal priore della Basilica, padre Giovanni Distante.

