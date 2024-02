Crotone-Taranto 2-2, solo un rigore ferma i rossoblu di Capuano

Solo un calcio di rigore, ribattuto due volte, ferma il Taranto a Crotone. Nonostante tutto, i rossoblu di Eziolino Capuano tornano a casa con un punto che serve a muovere la classifica e a tenere a distanza lo stesso Crotone. In avvio, i padroni di casa approcciano meglio e dopo un paio di sfuriate trovano il vantaggio con Gomez al 25’. Dopo il gol, la squadra di Zauli si ferma dando il via libera al Taranto che comincia a macinare gioco sfiorando il pareggio con Simeri e Matera.

Nella ripresa, Capuano cambia volto al Taranto effettuando tre sostituzioni: in campo c’è Bifilco, per uno spento Zonta, che si mette subito in mostra andando vicinissimo al pari in 2-2 occasioni. Il gol è solo rimandato perché il Taranto gioca bene: al 62’ pareggia, al 69’ sorpassa. Entrambe le marcature portano al firma di Kanoute (ammonito sarà squalificato). Al 77’ la doccia fredda: Zanotti di Rimini assegna un rigore per una trattenuta di Valietti ai danni di Miceli. Dal dischetto Gomez si fa ipnotizzare da Vannucchi, ma è tutto da rifare su segnalazione dell’assistente Moroni di Treviglio. Sulla ripetizione, non sbaglia Gomez firmando il 2-2. Il risultato non cambia più.

LA CRONACA

🔴🔵 90’+7’ Ammonito 🟨 D’Ursi per gioco falloso.

🔴🔵 90’+5’ Girata di testa in area di Comi, di poco sopra la traversa.

⏱️ 90’ Sei minuti di recupero.

🟥🟦 90’ SOSTITUZIONE 🔄 ultimo avvicendamento nel Taranto: un super Kanoute lascia il campo a Orlando.

🔴🔵 86’ Giron dalla destra in area, Gomez si gira ma trova pronto Vannucchi, che devia in angolo.

🟥🟦 83’ Ammonito 🟨 Ferrara per gioco falloso.

🟥🟦 81’ Il Taranto non demorde: su colpo di testa dell’ex Reggio, Dini si supera.

🔴🔵 77’ GOL DEL CROTONE: ⚽️ Gomez su rigore! Questa volta, l’attaccante pitagorico non sbaglia siglando il 2-2.

🔴🔵 76’ ❌ RIGORE PARATO. Vannucchi para la conclusione di Gomez, ma l’assistente alza la bandierina: sarà da ripetere.

🟥🟦 74’ Ammonito 🟨 Miceli per proteste.

🔴🔵 74’ RIGORE PER IL CROTONE. Trattenuta in area di Valietti su Battistini.

🔴🔵 73’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi per il Crotone: Comi e Felippe per Loiacono e Vitale.

🟥🟦 71’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Fiorani prende il posto di Matera.

🟥🟦 70’ Ammonito 🟨 Kanoute per esultanza provocatoria. Era diffidato, salterà il Catania.

🟥🟦 69’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Kanoute! Il numero 77 rossoblu piega le mani a Dini con un destro da posizione impossibile. Tredicesimo gol stagionale e terza doppietta in campionato per lui.

🟥🟦 62’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Kanoute. Pareggio meritato per la squadra di Capuano: Valietti riceve palla da De Marchi e vede in area Kanoute, che trafigge Dini da posizione defilata per il dodicesimo gol stagionale.

🟥🟦 60’ Ancora Taranto pericoloso: filtrante di Reggio per De Marchi in area, l’attaccante si girà, ma trova pronto Dini a mettere in angolo.

🔴🔵 57’ Ammonito 🟨 Gomez per gioco falloso su Calvano.

🟥🟦 56’ Ammonito 🟨 Calvano per gioco falloso su Tribuzzi.

🟥🟦 48’ Occasionissima per il Taranto: Bifulco salta un avversario, si presenta tutto solo davanti a Dini, ma spara altissimo.

🔴🔵 47’ Vitale dalla lunga distanza, Vannucchi allontana una palla carica di effetto.

🟥🟦 46’ Bifulco subito pericoloso con un destro incrociato che si spegne a lato di poco.

🔴🔵 46‘ SOSTITUZIONE 🔄 un cambio anche nel Crotone: D’Ursi per Kostadinov.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Triplice cambio per il Taranto: Enrici, Bifulco e De Marchi per Panico, Zonta e Simeri.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1’ Termina una prima frazione sostanzialmente equilibrata: dopo aver trovato il vantaggio con Gomez (12a rete stagionale), il Crotone ha amministrato lasciando spazio al Taranto che ha sfiorato il pareggio in due occasioni: con Simeri e Matera.

🟥🟦 39’ Taranto ancora vicino al pareggio: colpo di testa di Matera, nel cuore dell’area, non centra la porta per questione di centimetri.

🟥🟦 37’ Contropiede velocissimo di Simeri, che arriva al limite, ma al momento della conclusione viene contrato. Angolo.

🔴🔵 29’ Ammonito 🟨 D’Angelo per gioco falloso: persone a Panico.

🔴🔵 25’ GOL DEL CROTONE: ⚽️ Gomez! Cross perfetto di Battistini dalla destra, Gomez, appostato sul secondo palo, batte di testa Vannucchi.

🔴🔵 6’ Crotone subito in pressing: Destro di Rispoli dal limite, non inquadra la porta per poco.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 CROTONE-🟥🟦 TARANTO 2-2

⚽️ RETI: 25’ Gomez (C), 62’ Kanoute (T), 69’ Kanoute (T), 77’ rigore Gomez (C)

🔴🔵 CROTONE 352: Dini; Loiacono (73’ Comi), Gigliotti, Battistini; Rispoli, D’Angelo, Vitale (73’ Felippe), Kostadinov (46’ D’Ursi), Giron; Tribuzzi, Gomez. Panchina: Valentini, D’Alterio, Crialese, Bruzzaniti, Leo, Cantisani, Costa. All. Zauli

🟥🟦 TARANTO 352: Vannucchi; Riggio, Miceli, Ferrara; Valietti, Zonta (46’ Bifulco), Calvano, Matera (71’ Fiorani), Panico (46’ Enrici); Kanoute (90’ Orlando), Simeri (46‘ De Marchi). Panchina: Loliva, Ladinetti, Papaserio, Capone, Mastromonaco, Fabbro. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini. Assistenti: Stefano Franco di Padova e Nicolò Moroni di Treviglio. Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo.

🟨 AMMONITI: D’Angelo, Gomez, D’Ursi (C); Calvano, Kanoute, Miceli, Ferrara (T)

📌 NOTE: prima del fischio d’inizio, minuto di raccoglimento per i 4 operai morti in settimana nel crollo di Firenze. Spettatori 4.143 per un incasso di 15.360,69 euro. Recuperi 1’/6’. Angoli 7-3

