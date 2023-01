Il Lecce mette paura al Milan, 2-2 al Via del Mare

Dopo un super primo tempo, chiuso in vantaggio di due reti (autorete Theo Hernandez e Baschirotto), il Lecce si fa sorprendere nella ripresa dal ritorno del Milan, che rimonta con Leao e Calabria. Resta un po di amaro in bocca alla squadra di Marco Baroni, che in avanti due reti avrebbe potuto gestire meglio il vantaggio. Resta comunque un punto d’oro perché conquistato con i campioni d’Italia e perché consente un altro passo verso la salvezza.

LECCE-MILAN 2-2 (2-0)

RETI: nel pt 4′ Hernandez (autogol) e 23′ Baschirotto; nel st 14′ R.Leao e 26′ Calabria

LECCE 433: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella (17′ st Gallo); Blin, Hjulmand, Gonzalez (17′ st Maleh); Strefezza (43′ st Oudin), Colombo (27′ st Voelkerling), Di Francesco (27′ st Banda). Panchina: Bleve, 21 Brancolini, 7 Askildsen, 8 Bistrovic, 13 Tuia, 14 Helgason, 19 Listkowski, 77 Ceesay, 83 Lemmens, 99 Rodriguez). All.: Baroni.

MILAN 4231: Tatarusanu; Calabria (40′ st Kjaer), Kalulu, Tomori, T.Hernandez (1′ st Dest); Bennacer, Pobega (40′ st Vraanckx); Saeelemaekers (1′ st Messias), Diaz (24′ st Origi), R.Leao; Giroud. Panchina: Mirante, 77 Vasquez, 94 Bozzolan, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 14 Bakayoko, 7 Adli, 90 De Ketelaere, 27 Origi). All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

Ammoniti: Maleh, Calabria e Bennacer per gioco falloso.

Angoli: 8 a 4 per il Lecce. Recupero: 2′ e 5′. Note: spettatori 25.942 (19.948 abbonati), per un incasso totale di 786.946 euro.

