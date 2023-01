Bari: Mignani, ‘Avevamo bisogno di ripartire così’

“La partita si è incanalata subito nella maniera giusta, i ragazzi stati bravi a sfruttare ciò che il Parma ci ha concesso – analizza Michele Mignani, dopo il netto successo (4-0) sugli emiliani al San Nicola-. Avevamo bisogno di ripartire bene, di vincere in casa perchè non ci è riuscito spesso. Durante la settimana la squadra ha lavorato duramente, poi tutto è andato nel verso giusto. Mancano ancora diciotto partite, quindi non guardo oltre questa partita, anzi pensiamo solo al Palermo. Per me non siamo ancora salvi, questo campionato è difficilissimo, puoi incontrare difficoltà in ogni situazione”.

“Battere una squadra di qualità come il Parma è una soddisfazione – prosegue Mignani -. Vincere era importante e i ragazzi sono stati bravi indipendentemente dal risultato finale, che penalizza troppo il Parma. La Coppa Italia avrà lasciato qualche strascico, ma è una squadra che ha una mentalità offensiva grazie al proprio allenatore. Sapevamo che ci avrebbero lasciato spazi da attaccare, e una volta passati in vantaggio abbiamo avuto campo per ripartire”.

Ceter dal primo minuto? Sappiamo quello che può dare e nelle ultime gare prima della sosta era entrato molto bene – spiega il tecnico biancorosso -. Non aveva mai giocato titolare, era giusto concedergli un’opportunità. Del resto, una formazione è azzeccata solo quando vinci: le scelte si compiono per far male agli avversari. Con una delle squadre più fisiche del campionato come il Parma, ho pensato di opporre tre attaccanti strutturati e di gamba”.

Se incateneremo Cheddira negli spogliatoi? Credo voglia restare a Bari”.

Di Cesare? ‘Ha preso un colpo sulla testa, aveva un leggero giramento ed è stato costretto a lasciare il campo. Si sottoporrà ad accertamenti, anche se a fine partita stava benissimo”.

