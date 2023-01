BARI – Gongola Walid Cheddira, sempre più capocannoniere della B, del suo Bari. E che adesso si è tolto persino la soddisfazione di segnare tre reti a Gianluigi Buffon, che il mondiale – giusto per restare in tema – l’aveva vinto nel 2006 con l’Italia. “Sono contento per il ritorno alla vittoria in casa – ha detto nel post partita del San Nicola – che peraltro ci mancava da tempo. Abbiamo iniziato al meglio subito dopo la sosta, abbiamo preparato al meglio la partita. Segnare a Buffon che è un’icona del calcio fa soltanto piacere. Dopo il mondiale avevo voglia di tornare più carico e consapevole dei miei mezzi. Non ho mai pensato di sedermi o accontentarmi. Continuiamo cosi. E sono contento di restare qui a Bari, chiedo a tutti di stare tranquilli. In campo dobbiamo solo riportare le idee che il mister ci dà. Dobbiamo solo continuare a fare del nostro meglio. Questa è stata una bella vittoria, pensiamo alla prossima partita”.

