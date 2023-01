Ultim’ora: Taranto Guida nel mirino della Turris

Michele Guida, esterno offensivo classe ’96 è finito nel mirino della Turris. Il Taranto, intanto, non ha convocato il calciatore per la sfida di domani, proprio contro i corallini. Guida nelle ultime ore era stato accostato a diversi club di Serie C ma sarebbe stata la società del presidente Colantuono a presentare la proposta più allettante. La trattativa potrebbe chiudersi lunedì mattina.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

