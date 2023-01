Foggia, Gallo: “Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, brutta prestazione”

“Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, abbiamo giocato male e non possiamo cercare alibi”. Duro commento dell’allenatore del Foggia Fabio Gallo dopo la sconfitta di Francavilla: “Abbiamo interpretato male la partita, facendo confusione. La Virtus, invece, ha interpretato benissimo la partita. Ma, ripeto, non è accettabile questa prestazione. La formazione iniziale? Chi ha giocato ha la giusta esperienza e qualità per affrontare certe partite”. Ora bisognerà ricaricare in tempo le batterie per la gara di Coppa Italia con la Juventus Next Generation: “Quella sarà un’altra partita, abbiamo voglia e tempo per riscattarci”.

Condividi su...

Linkedin email