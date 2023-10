Futsal C1/M: Troppo Aradeo e troppe assenze, Conversano ancora ko

Gli Azzurri Conversano devono arrendersi dinanzi all’Aradeo C5 e all’emergenza nella quinta giornata del massimo campionato regionale di calcio a 5. In terra salentina gli uomini del presidente Mino De Girolamo, decimati dalle assenze, nulla possono al cospetto della forte compagine biancoverde che sfrutta al meglio il fattore campo e conquista la sua quinta vittoria stagionale in altrettanti incontri disputati confermandosi capolista indiscussa del torneo.

LA GARA – Mister Francesco Chiaffarato deve rinunciare a capitan Detomaso, Gutierrez, Grieco ed Enrico D’Alessandro, anche se ritrova Mastrangelo e Sannino che partono nel quintetto iniziale insieme a Fanizzi, Masi e Bientinesi. Sul fronte opposto, invece, Di Serio è orfano di Tundo e Lacerda, ma può fare affidamento su un roster così completo da poter fare i conti con qualsiasi defezione.

Il canovaccio tattico della partita è chiaro sin dalle prime battute complice un rettangolo di gioco molto piccolo che favorisce i numerosi ribaltamenti di fronte con lo spettacolo pronto a trarne giovamento. Dopo cinque giri di orologio i padroni di casa mettono la freccia con Carbone a cui risponde prontamente Antonio Cannone intorno a metà frazione sugli sviluppi di un fallo laterale.

La reazione degli Azzurri pare essere un segnale positivo, ma ben presto la differenza di potenziale diventa sempre più evidente. Prima dell’intervallo, così, l’Aradeo affonda i colpi e con Nefari e altre due volte Carbone porta il parziale sul punteggio di 4-1 con cui si va al riposo. Nella ripresa la musica non cambia. La compagine locale riprende da dove aveva lasciato e al minuto 7 firma il pokerissimo con il solito Carbone. A questo punto la contesa è virtualmente chiusa e le reti di Sanchez, Nefari e Ripol da una parte e di Cannone dall’altra servono solo per mandare il match in archivio con il risultato di 8-2 in favore dell’Aradeo.

Nel finale da segnalare l’espulsione comminata ai danni di mister Chiaffarato il quale, dunque, non potrà essere in panchina sabato prossimo nella sfida casalinga contro la Just Mola.

L’ANALISI – Questo il commento a fine gara del dirigente accompagnatore azzurro Rocco Caprio: “Penso che i ragazzi abbiano disputato una buona gara e non potevano fare di più considerando la forza dell’avversario e le nostre assenze pesantissime, su tutte quelle di Detomaso e Gutierrez. L’Aradeo ha confermato di essere una delle squadre candidate alla vittoria finale ed è stata brava nello sfruttare i nostri errori e le possibilità che abbiamo concesso in ripartenza. Ora testa al Mola, una sfida che dovremo preparare al meglio nel corso della prossima settimana”.

Aradeo C5-Azzurri Conversano 8-2 (p.t. 4-1)

Aradeo C5: Zizzari, Nefari, Sanches, Botrugno, Colizzi, Cerbino, Ripol, Giaracuni, Bovino, Mengatto, Andronico, Carbone. All.: Cosimo Di Serio.

Azzurri Conversano: Fanizzi, Masi, Bientinesi, D’Ecclesiis, Mastrangelo, Lemonache, Sannino, Caprio, Caradonna, Cannone, Resta. All.: Francesco Chiaffarato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp