Futsal B/M: Bernalda-Potenza 2-2, derby pari all’esordio in campionato

Grossi e compagni impattano 2-2 al PalaCampagna all’esordio in campionato nel derby contro il Potenza in una gara equilibrata con occasioni per entrambe le squadre. In rete per i bernaldesi Benedetto agli albori del match per il momentaneo vantaggio e Carella, promettente giovane all’esordio in B, per il definitivo 2-2. Nota positiva, oltre alle prestazioni dei giovani bernaldesi, il ritorno del tifo organizzato in Curva.

Cronaca. Il Bernalda sconta le assenze dello squalificato Laurenzana e l’infortunato parte con il seguente quintetto iniziale: De Pizzo, D’Onofrio, Grossi, Benedetto, Sviercoski. Dall’altra parte il Potenza con: Smaldore, Cirenza, Sabadin, Claps, Canadeo

Al primo affondo il Bernalda passa in vantaggio: Sviercoski dalla destra la mette in mezzo per la mezza girata di Benedetto che insacca 1-0. Pronta la risposta del Potenza che agguanta il pari: Canadeo innesca l’indisturbato Claps per il tap-in sotto rete per 1-1. Gli ospiti insistono, Claps impegna De Pizzo, sulla sfera si avventa Molinari che prontamente calcia a rete trovando sulla sua strada l’opposizione di Sviercoski.

Passano alcuni minuti per il nuovo tentativo di Molinari, De Pizzo respinge. I padroni di casa nel finale di frazione sfiorano il gol: Benedetto con il contagiri pesca Carella, il suo pallonetto finisce di poco alto. Dall’altra parte i potentini sono letali in contropiede: Tancredi penetra in banda impegnando De Pizzo, sulla sfera si fionda lo stesso Tancredi che dal fondo trova la rete del 1-2.

Negli ultimi istanti di frazione gli ospiti ci provano con Cirenza (De Pizzo ribatte) e sullo sviluppo dell’azione Canadeo calcia di poco al lato da posizione favorevole. Sul suono della sirena il portiere Smaldore è abile a murare la girata di Grossi. Le squadre vanno al riposo con il vantaggio potentino.

Nella ripresa i locali partono premendo sull’acceleratore: D’Onofrio lancia in banda Carella, il quale libera un diagonale preciso che supera Smaldore per il 2-2. Il Bernalda insiste: Grossi e lo scatenato Carella chiamano agli straordinari Smaldore. Quando non ci arriva il portiere potentino è il palo a salvare la porta ospite come nell’occasione della conclusione di Carella. Il Potenza si fa rivedere in avanti a metà tempo: Molinari scalda le mani a De Pizzo che si rifugia in corner.

La partita è godibile con opportunità da entrambe le parti: il Bernalda è pericoloso con Iannuzziello e la punizione di Sviercoski, in entrambe le circostanze è abile Smaldore, mentre dall’altra parte Cirenza dalla distanza trova pronto De Pizzo alla ribattuta. L’estremo bernaldese compie un miracolo qualche minuto più tardi ipnotizzando Claps lanciato a rete ed evitando la capitolazione.

Sul fronte opposto la mezza girata di Benedetto trova Smaldore pronto alla ribattuta. Nel concitato finale il tecnico Volpini tenta per qualche istante l’inserimento del quinto di movimento (Benedetto) per scardinare la difesa avversaria ma la mossa non sortisce gli effetti sperati. Finisce 2-2.



BERNALDA-POTENZA 2-2

Marcatori: 1:33’ p.t. Benedetto (B), 4:57’ p.t. Claps (P), 17:30’ p.t. Tancredi (P), 0:46’ s.t. Carella (B).

BERNALDA FUTSAL: 2) Scarnato, 3) Lovecchio, 6) Eletto, 7) D’Onofrio, 8) Iannuzziello, 9) Carella, 10) Sviercoski, 11) Grossi, 12) De Pizzo, 15) Marzano, 24) Brescia, 99) Benedetto. All. Volpini.

CITTA’ DI POTENZA: 1) Sagarese, 3) Basentini, 4) Trivigno, 5) Tancredi, 6) Cirenza, 7) Sabadin, 8) Laurito, 9) Molinari, 10) Claps, 15) Fierro, 22) Canadeo, 12) Smaldore. All. Tancredi.

Arbitri: 1^ Gammaro di Rossano; 2^ Ranieri di Soverato; cronometrista: Corsini di Taranto.

Ammoniti: Carella (B), Sabadin (P), Eletto (B), Cirenza (P).

