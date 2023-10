Volley: Taranto ko al tie break nella battaglia di Gubbio col Panathinaikos

Una vera e propria battaglia quella di Gubbio nella prima semifinale del Torneo Spirito di Squadra contro il team Panathinaikos che si è imposto per 3-2 (23-25, 17-25, 25-18, 25-23, 21-19). Dopo aver vinto i primi due set la Gioiella ha subito il ritorno dei greci che con un forte Hernandez ( 17 punti) e Kovar (18 punti), ma anche un convincente gioco al centro, hanno dato filo da torcere agli ionici. Buone le prove di Lanza (21 punti) e Russell (21 punti), con un costante Gargiulo che insieme ad Alletti è stato protagonista di molte toccate a muro che hanno permesso buone rigiocate da parte della difesa rossoblù.

Le parole del centrale Gargiulo: “Siamo ancora alla ricerca di un equilibrio di squadra, però stiamo lavorando bene per migliorare certi aspetti. Sono amareggiato per il risultato perché è stata una partita tiratissima: stiamo crescendo giorno dopo giorno e si è visto come abbiamo affrontato e combattuto con una squadra molto forte e attrezzata, con elementi di spessore”.

IL MATCH – Gioiella comincia con la diagonale De Haro-Russell, al centro Alletti-Gargiulo, in 4 Lanza-Raffaelli, libero Rizzo all. Mastrangelo. Panathinaikos schiera la diagonale Hierrezuelo- Hernandez, al centro -Petreas – Voulkdis, Kovar- Protopsaltis in 4 libero Kontorstathis all. Andreopoulous

Il match comincia con equilibrio, ottimi attacchi di Lanza e Raffaelli, 8-8. Punto a punto prosegue fino al 14-14, poi due errori in attacco dei rossoblù permettono l’allungo dei greci 16-14. Un muro di Gargiulo permette il 19-18. Russell fa mani out per il 20-19. Entra Gutierrez in battuta, Russell pareggia 20-20. Gli ionici con Lanza sorpassano 21-23. Gioiella Prisma si aggiudica il primo set con un attacco di Russell e un’invasione dei greci 23-25.

Nel secondo parziale Taranto si porta avanti 8-10 con Lanza, ace di Gargiulo firma l’11-16. Anche De Haro fa ace per il 12-18, poi Russell mette a terra il 12-19. Lanza fa mani out per il 12-20. Kovar in pipe mette a terra il 17-24. Gargiulo chiude in primo tempo 17-25.

Più equilibrato il 3 set, con i greci che si portano avanti 10-6, poi i rossoblù subiscono in ricezione 12-7. Hernandez firma il 14-8. Alletti in primo tempo si aggiudica il 14-9. Kovar allunga 15-10. Lanza recupera qualche punticino firmando il 17-14. Poi però il muro greco si impone 19-14. Lanza fa ace 22-18. Chiudono i greci 25-18.

Nel 4 set Panathinaikos si porta avanti 8—6, coach Mastrangelo inserisce Sala su Russell. Kovar si porta avanti 10-9. Sala finalizza un buon servizio di Lanza 11-12. Rangel mura Sala,poi Kovar in pipe firma il 15-12. La squadra greca allunga 18-14, Sala viene murato da Rangel. Gargiulo mette a terra il 20-17. Kovar firma il 21-17 e il 22-18. Gargiulo mura Hernandez 23-22. Un errore al servizio dei rossoblù permette ai greci di chiudere 25-23.

Nel tie break mette la testa avanti Taranto con Russell 3-5. Un’imprecisione in attacco di Alletti permette ai greci il recupero e sorpasso 6-5. Al cambio campo è 8-7. Raffaelli viene murato 9-7. Russell batte out 10-8. Lanza firma due mani out 10-11. iL centrale greco firma l’11 pari poi ancora Lanza 12-13. Voulkdis firma ancora il 13-13 in primo tempo. Non riesce però un primo tempo tra Trinidad e Alletti e Panathinaikos ribalta 14-13. Lanza porta ai vantaggi 14-14. I Greci giocano al centro, chiudono 21-19.

GIOIELLA PRISMA: Gargiulo 10, Alletti 8, Lanza 21, Raffaelli 9, Russell 21, De Haro 4, Libero Rizzo, Gutierrez, Bonacchi, Sala 3, ne Ekstrand Paglialunga Luzzi all Mastrangelo

PANATHINAIKOS: Kasampalis 4, Kovar 18, Hierrezuelo 1, Petreas 11, Rangel 9, Hernandez 17, Voulkdis 3, Protopsaltis 12, libero Kontorstathisne Papangeloupoulos, Kostopoulous all Andreopoulos

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp