Karatè: La tarantina Gemma Di Bari vice campionessa italiana U21 Kumite

Una giornata importante per lo sport tarantino quella del 13 ottobre durante i campionati italiani U21 di karate al PalaMazzola. Nella categoria kumite, grandi soddisfazioni per la diciottenne tarantina Gemma Di Bari, alla sua prima esperienza ufficiale in questa competizione.

Dopo aver vinto tre incontri, si è arresa alla “più esperta” Asia Pergolesi. Ovviamente soddisfatto il maestro dell’atleta ionica Pasquale Di Bari che analizza così il cammino: “Nel corso delle varie gare, Gemma si è dimostrata veramente matura mostrando di sapersi adattare e trovare ottime soluzioni. Nell’ultima sfida, la finale, è stata bravissima mettendoci cuore e svolgendo tutto al meglio. E’ mancato anche un pizzico di fortuna, ma non c’è nulla da recriminare”.

Prossimi impegni: “In programma ne abbiamo tre: il 29 ottobre l’appuntamento con gli Open di Monferrato, il 24 novembre con la Serie A in Portogallo e il 10 dicembre con la Youth League a Venezia. Queste sono tutte competizioni utili per scalare il ranking italiano e internazionale”, conclude Pasquale Di Bari.

