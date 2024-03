Democrazia Cristiana, Michele Tucci nuovo commissario per la Puglia

Michele Tucci è il nuovo commissario della Democrazia Cristiana per la regione Puglia. La nomina è stata approvata dall’ufficio politico nazionale del partito, ratificata dal segretario nazionale Totò Cuffaro.

“La nomina dell’On. Tucci rientra nel programma di riorganizzazione del partito a livello nazionale, con l’obiettivo di potenziare le strutture territoriali. Sono sicuro che il neo commissario regionale sarà in grado di promuovere, in Puglia, ogni opportuna iniziativa politica e organizzativa per incrementare le adesioni al partito, nonché la presenza nelle attività comunitarie e istituzionali, coordinando tutte le attività propedeutiche, anche quelle pre-elettorali, contribuendo nel contempo allo sviluppo del progetto politico nazionale della Democrazia Cristiana”, ha dichiarato il segretario nazionale Totò Cuffaro.

Michele Tucci dovrà adesso individuare i Commissari del partito a livello provinciale e nei vari comuni pugliesi in sintonia con la segreteria nazionale.

