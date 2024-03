G7 in Puglia, i Capi di Stato atterreranno a Barletta

BARLETTA – I Capi di Stato attesi in Puglia per il G7 atterreranno a Barletta. L’evento mondiale, in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, nei pressi di Fasano, vedrà la città della Disfida tra le basi logistiche di maggior rilievo.

Le indiscrezioni provenienti dagli ambienti del Quirinale indicano un’organizzazione capillare e un ambiente blindato per l’arrivo dei leader internazionali: ancora da individuare il luogo dell’atterraggio, che per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe essere l’area del Castello Svevo.

Proprio nel maniero di Barletta, inoltre, sono previsti i primi eventi per accogliere i Capi di Stato: sarebbero in via di organizzazione un concerto ed una cena prima del trasferimento a Borgo Egnazia. Attese a breve termine comunicazioni ufficiali sul programma e sull’organizzazione del G7, con Barletta che dunque rappresenterà una tappa fondamentale per l’evento di giugno.

