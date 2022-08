BRINDISI – Un cortometraggio dedicato a Matteo Farina, il giovane brindisino in odore di beatificazione, per raccontare la sua vita oltre la malattia. A produrlo la Cooperativa Sociale Eridano nell’ambito dell’azione “Come Matteo” del progetto Sprint La scuola con una marcia in più in partenariato con l’IISS Majorana ed il Comune di Brindisi. In questi giorni si stanno svolgendo le prime riprese in città nei luoghi simbolo della vita quotidiana di Matteo Farina partendo proprio dalla sua scuola.