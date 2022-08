LECCE – Incontro in Prefettura tra i sindacati e il Sindaco Unico di Sanitaservice Antonio Costa, alla presenza del vice prefetto vicario per la questione degli ex OSS della ASL di Lecce, ricollocati in Sanitaservice come ausiliari, i cui contratti di lavoro sono scaduti il 31 luglio 2022. L’incontro con la parte datoriale e tutte le OOSS è terminato con esito negativo – dicono i sindacati – poiché non ci sarà alcuna proroga dei contratti scaduti. Considerato la grave carenza di personale nell’azienda in house, nonché gli importanti problemi organizzativi che ovviamente ne derivano, USB proclamerà lo sciopero di tutti i Lavoratori di Sanitaservice per il giorno 5 settembre 2022, salvo nel frattempo dovessero essere accolte le richieste dell’Organizzazione Sindacale.