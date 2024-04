Creata per rappresentare la personificazione dell’Italia, la maestosa statua in cartapesta che lo scultore Achille De Lucrezi realizzò nel 1889 in occasione della visita ufficiale a Lecce del re Umberto I di Savoia, finì per essere convertita in allegoria della Provincia di Terra d’Otranto. Viste le sue imponenti dimensioni fu collocata come ornamento in un corridoio del liceo ginnasio Giuseppe Palmieri del capoluogo salentino. L’allegoria ricalca modelli di stampo classico greco e indossa una tunica intersecata di drappeggi. Il braccio destro, proteso in avanti, reca una corona d’alloro, mentre la mano sinistra regge lo scudo con l’arme dell’antica Terra d’Otranto ereditato poi dalla Provincia di Lecce ossia il delfino che azzanna la mezzaluna turca. All’origine patinata a finto bronzo, prima di essere stuccata e ridipinta di color bianco, è tornata finalmente all’antico splendore grazie al recente restauro con lo strumento dell’ArtBonus ed è stata provvisoriamente collocata nel teatrino dell’ex Convitto Palmieri per evocare i fasti del passato.

