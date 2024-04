Preoccupano le condizioni di salute di Re Carlo: ‘Si teme il peggio’

Le ultime notizie sullo stato di salute di re Carlo, attualmente impegnato nella battaglia contro un cancro alla prostata, non sono buone. Diverse fonti vicine alla Corona, riportate dal tabloid Daily Beast, rivelano un deterioramento delle sue condizioni. Il noto sito TMZ segnala che tutti si stanno preparando al peggio. Nel frattempo, sembra che l’entourage del sovrano stia finalizzando il piano Menai Bridge, un protocollo dettagliato per la gestione dei suoi funerali.

I giornali britannici e americani convergono nell’allarme per la salute del monarca, 75 anni, che sembrerebbe non reagire bene alle cure. Sky News Australia descrive le sue condizioni come “terribili”, mentre il Daily Beast britannico riferisce che, stando a conversazioni con amici del sovrano, la situazione è grave.

Il re aveva annunciato a gennaio di essere stato diagnosticato con un tumore alla prostata, compiendo un gesto senza precedenti per la monarchia.

