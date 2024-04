Superbonus, detrazione in 10 anni e controlli ai Comuni

Estendere da 4 ad almeno 10 anni la ripartizione delle detrazioni del Superbonus, deroghe per altre zone colpite da sisma e alluvioni, ipotesi di usare il credito per pagare le tasse. Sono alcuni degli emendamenti bipartisan presentati in commissione al Senato al decreto Superbonus. Proposte di Fi, Pd, Lega, M5s, Avs e Iv prevedono, per le spese sostenute nel 2023, la possibilità di detrarre in “10 quote annuali di pari importo” (c’è chi ne chiede 15). Un emendamento della Lega chiede di coinvolgere i Comuni nei controlli ai cantieri e di incentivarne la partecipazione con un riconoscimento del 50% delle somme e sanzioni eventualmente incassate.

