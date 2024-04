Speranza, cuore, Chiesa e l’intelligenza artificiale

BARI – Il messaggio di Papa Francesco per la 58ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, dal tema “Intelligenza Artificiale e Sapienza del Cuore: per una comunicazione pienamente umana”, è al centro di una tavola rotonda organizzata dall’Unione Cattolica della Stampa Italiana della Puglia e dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. L’incontro si propone di esplorare il tema della comunicazione alla luce del messaggio di Papa Francesco, con particolare attenzione al ruolo dell’intelligenza artificiale e alla necessità di coniugare la tecnologia con la saggezza umana e la sensibilità del cuore. Sono stati affrontati temi cruciali relativi all’impatto dell’IA sulle dinamiche comunicative e sulle relazioni interpersonali, nonché sul suo potenziale nel promuovere una comunicazione autentica e rispettosa della dignità umana. L’appuntamento promette di essere un’occasione significativa per riflettere sulle sfide e le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica nel campo della comunicazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author