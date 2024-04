Bari, Carlucci torna in libreria con Sette giorni d’estate

BARI – C’è un momento in cui si diventa pronti per affrontare la realtà che ci circonda? Una domanda che cerca la sua risposta tra le pieghe delle storie di tre ragazzi di una città del Sud che affaccia sul mare. Storie che procedono autonome ma che, di fatto, si ritrovano intrecciate e accomunate dall’insidia della violenza che si fa largo tra giornate, coscienze, relazioni. Questa l’ambientazione di Sette giorni d’estate, il nuovo romanzo dello scrittore e giornalista lucano, ma pugliese di adozione, Saverio Carlucci, edizioni BookRoad.

Dopo il successo del suo libro d’esordio Neve e Fango (2019, LeoneEditore), Saverio Carlucci torna in libreria con un moderno romanzo di formazione, in cui la vita e la crescita dei giovani protagonisti incontra la difficoltà della scelta e del rapportarsi con la propria coscienza; in cui la ricerca dell’identità personale si scontra con la necessità di inserimento sociale; in cui il racconto della città e delle giovani generazioni contemporanee si scontra con la quotidiana cronaca della violenza.

