Tutto pronto per serata inaugurale del Paisiello Spring 2024

Tutto pronto per il Paisiello Spring 2024, nome della rassegna organizzata dagli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” in collaborazione con il Conservatorio “Giovanni Paisiello” e grazie al contributo del Comune di Taranto.

Serata inaugurale domani giovedì 9 Maggio 2024, nel giorno in cui nacque, 284 anni fa, il celebre compositore tarantino Giovanni Paisiello nel 1740. Una rassegna fortemente voluta dagli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” per offrire un’opportunità di visibilità ai giovani musicisti del nostro territorio.

Due concerti in una serata. Si parte alle ore 19, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, con il pianista FLAVIO D. TOZZI, classe 2005, tra i finalisti del XVI Premio Nazionale delle Arti presso il Conservatorio Monteverdi di Bolzano e nel 2023 del Concorso Steinway & Sons Italia -Teatro Ristori di Verona. Allievo della pianista Alba Noti, è vincitore di numerosi primi premi e primi premi assoluti in concorsi nazionali ed internazionali.

Ha partecipato a varie Masterclass di perfezionamento pianistico ed ai relativi concerti finali, con i Maestri Cappello, Sciortino, Lifschitz, Libetta, Maltempo, Iannone. Il giovanissimo pianista, per l’occasione, eseguirà “6 Variations on “Nel cor piu non mi sento”, WoO 70” di Beethoven, Chaconne from partita n 2 in D minor, di J.S. Bach e l’Études d’exécution transcendante d’après Paganini S.141 di Liszt.

A seguire il festival si sposterà nello straordinario Duomo di San Cataldo di Taranto.

In occasione della consegna (ore 20) del Premio “Cataldus d‘Argento”, alle 20.30 si esibirà il Quartetto d’Archi del Conservatorio Statale “Giovanni Paisiello” formato dagli allievi del Triennio Accademico di I livello della classe del M° Massimiliano Monopoli: FRANCESCO BASILE, violino, MARCO PIO MARZIALETTI, violino, AMALIA GUARINI, viola e GABRIELLA FIORA RUSSANO, violoncello. In programma il Quartetto n. 2 in La Magg. di Paisiello.

Il Quartetto si prefigge l’obiettivo di valorizzare sia le pagine più conosciute, sia quelle meno conosciute del repertorio quartettistico che vanta una gran varietà e bellezza compositiva di cui esempio lampante è il Quartetto n° 2 di Giovanni Paisiello che compone secondo la struttura classica, dove vi è una ideale parità tra gli strumenti che alternano la loro funzione di guida melodica a quella di accompagnamento. L’ensemble di archi eseguirà il componimento di Giovanni Paisiello Quartetto n. 2 in La Maggiore.

L’ingresso ai concerti è gratuito, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per info contattare gli Amici della Musica allo 099.7303972 oppure il 329.3462648. www.amicidellamusicataranto.it

