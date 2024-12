Roberta Di Laura incanta Milano nei 10 anni di carriera internazionale

Il 7 dicembre il Teatro “Campo Teatrale” di Milano ha ospitato un prestigioso Gala internazionale di danza per festeggiare i dieci anni di carriera della ballerina tarantina Roberta Di Laura. Un evento che ha reso omaggio a una figura di spicco nel panorama tersicoreo mondiale, capace di portare il nome di Taranto e della Puglia oltre i confini nazionali.

Protagonista assoluta della serata, Roberta Di Laura ha alternato le sue eleganti esibizioni a quelle dei suoi allievi provenienti da Stoccarda, città in cui oggi insegna nelle accademie più rinomate. La sua carriera, iniziata nella sua Taranto con collaborazioni locali, si è rapidamente evoluta fino a raggiungere la ribalta internazionale.

Dal 2013, anno in cui è stata accolta nel Consiglio Internazionale della Danza di Parigi, Roberta ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il recente “Premio Internazionale Adriatico”. Nel 2020 è stata inserita tra le personalità più influenti al mondo da “Stars Illustrated Magazine” di New York.

La sua formazione è stata arricchita da esperienze presso istituzioni di prestigio, come la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo, e da collaborazioni con icone della danza come Carla Fracci. Esibizioni in teatri di tutto il mondo e ruoli principali in eventi internazionali, come il “Titanic Live Concert” a Taranto, hanno consolidato il suo successo.

Roberta è anche una ricercatrice apprezzata a livello globale, avendo presentato lavori sulla danza in congressi internazionali da Tokyo a San Pietroburgo. Tra i suoi ultimi traguardi, spiccano il “Premio Cultura della Danza” e la direzione artistica del “Tanzfestival Stuttgart”.

Oltre a essere un’ambasciatrice dell’arte, Roberta Di Laura rappresenta un modello di eccellenza con una carriera che fonde talento, passione e un legame profondo con la sua terra d’origine.

