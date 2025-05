Potenza, Festa di San Gerardo: l’invito alla sobrietà dell’Arcivescovo Carbonaro

POTENZA – “Che la nostra festa diventi occasione per un’autentica testimonianza di solidarietà e sobrietà cristiana, espressione concreta della nostra fratellanza e del nostro impegno a promuovere la dignità di ogni essere umano”.

Con queste parole l’Arcivescovo Metropolita di Potenza–Muro Lucano–Marsico Nuovo, Mons. Davide Carbonaro, ha rivolto un appello all’Associazione dei Portatori del Santo, in vista delle celebrazioni in onore di San Gerardo.

Nel suo messaggio, l’Arcivescovo ha voluto ringraziare i membri del sodalizio per l’impegno profuso nell’onorare San Gerardo. Un impegno che coinvolge molti giovani e che rappresenta un “segno della validità della vostra proposta culturale”.

Da qui l’invito alla responsabilità, soprattutto in merito al tradizionale pranzo del 29 maggio. “Vi rivolgo l’appello ad aiutare i giovani ad un uso consapevole dell’alcol – scrive l’Arcivescovo – perché gli eccessi non nuocciano né ai ragazzi né all’ordine pubblico”. Ai cristiani è chiesto di distinguersi “per il loro essere ricolmi di Spirito Santo, il solo che ci permette di vivere la gioia della festa senza mai trascendere e senza ledere nessuno”.

Mons. Carbonaro invita a vivere la festa in uno spirito di sobrietà e responsabilità verso chi soffre: “La nostra gioia non può farci dimenticare quanti, in diverse parti del mondo, vivono situazioni drammatiche a causa della povertà estrema e della mancanza dei beni essenziali per la vita”. “Portiamo nel cuore – ha aggiunto – coloro che soffrono e perdono la vita nelle varie guerre che continuano a causare devastazioni e dolore”.

Infine, l’Arcivescovo richiama l’esempio di san Gerardo come educatore e pastore dei giovani: “Onorare san Gerardo non può avvenire senza fare nostra la sua stessa passione educativa… fu sua cura dare ai giovani la dovuta istruzione tanto da segnare un prima e un poi nella vita di Potenza”. Pertanto Mons. Carbonaro invita i portatori a farsi “promotori e prolungamento di questa sua attenzione per i ragazzi e i giovani, aiutandoli a saper discernere ciò che è di vero giovamento al corpo e allo spirito”.

