Successo per due studentesse tarantine al contest Eurodesk ‘Time to Move’

Giorgia Gioia e Federica Pellegrini, studentesse della classe 3AG Grafica dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy dell’Istituto Liside-F.S. Cabrini di Taranto, hanno conquistato prestigiosi riconoscimenti nel contest europeo “Time to Move”, organizzato dalla rete Eurodesk.

Supportate dai docenti Roberta Villa e Luigi Pindinelli, le due giovani hanno partecipato al concorso “Viaggiare attraverso l’Europa”, realizzando elaborati grafici destinati alla stampa su t-shirt. Le opere sono state sottoposte al voto pubblico di 36 paesi europei aderenti alla rete Eurodesk, che promuove la mobilità giovanile e il programma Erasmus+.

Federica Pellegrini si è distinta con 177 voti, conquistando il secondo posto, mentre Giorgia Gioia ha ottenuto il quinto posto con 68 voti. Entrambe saranno premiate nel corso della settimana.

Il disegno di Federica, ricco di simboli iconici come la Torre Eiffel, il Colosseo e una macchina fotografica, celebra l’amore per l’Europa e il viaggio. L’opera di Giorgia, invece, rappresenta una figura ispirata alla Gioconda con un volto-mappa dell’Europa e lo slogan “I paint! I travel! I become!!!”, esprimendo il legame tra arte, scoperta e crescita personale.

La dirigente Anna Bruno ha sottolineato come questa vittoria rappresenti un traguardo significativo per l’istituto Liside-Cabrini, impegnato a promuovere competenze di cittadinanza attiva e partecipazione consapevole.

Un successo che conferma il valore della creatività e dell’impegno delle nuove generazioni nel costruire un’Europa unita e dinamica.

