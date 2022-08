La Capitaneria di Porto ha sequestrato un tratto di litorale a Porto Cesareo (Lecce) trasformato in una discarica a cielo aperto. L’operazione, coordinata dalla Procura di Lecce, riguarda un’area che si estende per tre chilometri di costa, dove, in alcuni tratti, sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti di ogni genere, gettati illecitamente oltre le staccionate in legno realizzate dall’area marina protetta di Porto Cesareo per favorire il ripascimento delle dune. Fondamentale nelle indagini l’utilizzo di droni che hanno permesso di portare alla luce lo scempio ambientale.