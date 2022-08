TARANTO – Fim, Fiom e Uilm hanno presentato un esposto e chiesto una convocazione al Ministro del lavoro Orlando per affrontare e chiarire la vicenda legate alle ferie dei lavoratori Acciaierie d’Italia, ex Ilva, che sarebbero state tramutate in Cig. La denuncia parte dagli stessi dipendenti dopo aver ricevuto il cedolino paga di luglio