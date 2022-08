Carlos Jatoba non sarà un calciatore del Taranto. Nonostante il centrocampista brasiliano abbia apposto la sua firma su un contratto di durata annuale, il club rossoblu non controfirmerà. L’ingaggio a sorpresa di Antonio Romano ha segnato un cambio di strategia, che ha spiazzato soprattutto Jatoba, che dopo aver svolto tutto il ritiro di Sturno e Taranto a disposizione di Di Costanzo, adesso dovrà fare le valigie per rientrare, probabilmente, in Brasile.

Che Jatoba non avesse convinto appieno lo staff tecnico rossoblu lo si era capito: troppe volte la società ha rimandato una ufficialità che sembrava sul punto di essere comunicata. È questa la dura legge di un calciomercato sempre in evoluzione e che non permette di commettere errori, specie quando non hai un budget illimitato. Ovviamente, se la strategia avrà funzionato sarà solo il campo a dirlo. (Foto Max Todar