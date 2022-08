LECCE – Nuovo incontro tra i sindacati e l’Asl di lecce, dopo quello di metà luglio, sull’annosa questione delle liste d’attesa, che secondo l’analisi portata dal dottor Cosimo Esposito dell’Azienda Sanitaria territoriale conferma il problema, con un peggioramento in questi primi sei mesi soprattutto per gli esami diagnostici e alcune visite come quella cardiologica per cui bisogna aspettare mediamente quasi 190 giorni e per l’oculistica si arriva a 229, per una risonanza ad esempio a encefalo o alla colonna si superano addirittura i 210 giorni, per questo i sindacati tornano a chiedere interventi più decisi