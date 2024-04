Volley, Prisma Taranto: confermato Luca Paglialunga

La Gioiella Prisma Taranto conferma Luca Paglialunga. Il martello gioiese, classe 2004 per 192 cm, ha esordito in questa stagione in Superlega insieme al compagno Luzzi nel match con Milano, per poi Catania. Luca è uno dei talenti in erba del territorio pugliese che si è misurato nella stagione con atleti di livello internazionale da cui ha potuto apprendere tecnica e disciplina in ogni allenamento.

“Sono molto contento per questo rinnovo. Far parte un altro anno della società di pallavolo più importante del Sud Italia come la Prisma è solo un onore, pertanto ringrazio la società per aver posto fiducia in me e spero di poter dare il giusto contributo alla squadra durante la stagione, portando a termine quelli che sono gli obiettivi stagionali al meglio. Spero che sarà pieno di soddisfazioni e che ci sia la giusta positività e carica per la stagione che verrà”.

