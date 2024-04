Matervolley Castellana campione regionale U19M

Si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa della Matervolley Castellana Grotte la Final4 regionale per l’assegnazione del titolo U19 maschile. Con la vittoria del titolo regionale, la squadra castellanese guidata da Giuseppe Barbone, che nella mattinata ha avuto la meglio in semifinale su Lecce, ha accesso direttamente alla Fase Finale delle BigMat Finali Nazionali in programma a San Giustino, in Umbria, dal 14 al 19 maggio. L’altro pass per le Finali Nazionali, passando però dalla Fase di Qualificazione, lo ha conquistato la Showy Boys Galatina, altra finalista regionale, che in semifinale ha battuto 3-1 Palo del Colle. A premiare, al termine della finale del PalaGrotte, anche il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri.

Fase Regionale Under 19 Maschile – Quarti Di Finale

Pallavolo Massafra – Matervolley 0-3 (16-25, 13-25, 12-25)

Carbonara Volley – Showy Boys Galatina 1-3 (17-25, 26-24, 16-25, 23-25)

Just British Palo Del Colle – Volley Club Grottaglie 3-1 (29-27, 25-16, 22-25, 25-22)

City Moda Amatori Bari – Prontass New Soft Lecce 2-3 (25-16, 25-19, 18-25, 29-31, 7-15)

Matervolley – Pallavolo Massafra 3-0 (25-14, 25-12, 25-18)

Showy Boys Galatina – Carbonara Volley 3-1 (25-16, 20-25, 25-22, 25-7)

Volley Club Grottaglie – Just British Palo Del Colle 2-3 (23-25, 25-20, 18-25, 25-21, 9-15)

Prontass New Soft Lecce – City Moda Amatori Bari 3-1 (21-25, 25-22, 27-25, 25-15)

Final4 Regionale Under 19 Maschile – 25/04/24

Semifinali Ore 11.00

Matervolley – Prontass New Soft Lecce 3-0 (25-16, 25-11, 25-12)

Showy Boys Galatina – Just British Palo Del Colle 3-1 (22-25, 25-23, 25-23, 25-18)

Finale 1/2 (https://youtube.com/live/7- nibVbSvY0?feature=share)

Matervolley – Showy Boys Galatina 3-0 (25-16, 25-14, 25-18)

