Regione, malumori Pd sul rimpasto. E Romito lancia le affissioni

Bari – Niente poltrone ma punti fermi sul programma, dal salario minimo all’edilizia popolare: il Pd prova a spegnere le polemiche sul rimpasto nella Giunta di Michele Emiliano. Intanto, un pezzo di partito non nasconde la delusione per le scelte del governatore. E il consigliere Fabio Romito ne approfitta per lanciare la campagna di affissioni per Bari.

