Marko Rajkovic non è più un calciatore del Casarano. Ad annunciarlo è lo stesso attaccante centrale classe 1992 attraverso i social.

”Non sono più un giocatore di Casarano – scrive -. Ieri ho firmato la risoluzione del contratto con la società. Voglio ringraziare i miei compagni, gli allenatori e lo staff tecnico, ma soprattutto i nostri tifosi che mi hanno accolto fin dall’inizio e mi hanno sempre sostenuto dal primo giorno all’ultimo. Ho sempre sentito il tuo amore e sarai sempre nei miei pensieri e nel mio cuore. Spero di avervi potuto ripagare in campo dando sempre il massimo per questa maglia, ma purtroppo non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo, ovvero portare il Casarano in Serie C. Ho ricevuto tanti messaggi con varie domande e la maggior parte riguarda il mio rapporto con l’allenatore. Siamo professionisti e non abbiamo mai litigato, non è mai successa una cosa del genere. Concludo ogni ulteriore storia con questo post. Ti auguro tutto il meglio, grazie ancora ❤💙”, conclude Rajkovic, che sveste la maglia rossazzurra dopo nemmeno una stagione e dopo aver collazionato 26 presenze in campionato, 8 reti e due assist.

