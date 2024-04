Massafra, successo per ‘Sport & Benessere in Terra delle Gravine’

Una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e della valorizzazione del territorio, ricordando e celebrando l’anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo.

Va in archivio tra gli applausi la nona edizione del meeting Sport & Benessere in Terra delle Gravine, come sempre organizzato in maniera impeccabile dalla STS Simeone, svoltosi nella mattinata del 25 aprile nell’inedita location del Lungovalle Niccolò Andria, inaugurato lo scorso autunno.

Un successo determinato da un grande gioco di squadra: l’evento, patrocinato dal Comune di Massafra e supportato dall’ASC Taranto, ha visto protagonisti atleti ed istruttori anche di altre società sportive del territorio, come la The King of Fitness di Michele Rizzi, Francesca Accetta e Antonio Duqeja, il Team L’Erario del Maestro Domenico L’Erario e la Natural Gym di Livio Gisonna.

L’evento è stato anche il pretesto per festeggiare i 160 anni del Ponte Garibaldi, luogo iconico della città di Massafra, come sottolinea il Maestro Isacco Simeone, principale organizzatore della manifestazione: “Una data che andava festeggiata, lo abbiamo fatto con orgoglio e senso di appartenenza. In una giornata così importante per nazione, in cui emerge forte un valore essenziale, abbiamo fatto fare attività sportiva ai ragazzi in totale libertà, appunto, ai nostri ragazzi. Liberi di divertirsi, di conoscersi, di sbagliare. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Massafra e tutti i maestri ed i volontari che hanno reso possibile tutto questo e dò appuntamento al prossimo grande evento della STS Simeone, il “Campus educativo itinerante”, a partire dal prossimo 17 giugno”.

