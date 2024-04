Lecce, torna ‘Birre di primavera’: tre giorni di musica, cibo e divertimento

A maggio ritorna “Birre di Primavera”, festival birrario giunto alla quarta edizione, organizzato dal Bluebeat pub di Lecce in collaborazione con l’associazione Oikos Sostenibile, che negli anni è diventato meta di appassionati da tutta Italia e non solo.

Birre di primavera conferma, anche in questa edizione, la qualità del format e investe, ancora di più, sulla quantità: saranno infatti tredici i birrifici presenti per un totale di oltre 100 birre. Un numero che decreta il festival leccese dedicato alla birra artigianale come il più prestigioso del Sud Italia.

Per i birrifici, direttamente dal Belgio saranno due i nomi di grande valore che arricchiranno la proposta del festival: lo storico De Ranke, birrificio conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, e Brasserie de Blaugies, birrificio cult dal 1988 a conduzione familiare; da Atene, il noto Zutopoia Anastasiou per la prima volta assoluta in Italia.

A tal proposito, l’Italia birraria sarà rappresentata da Lecce a Novara con nomi di grande richiamo, tra cui spicca Giovanni Faenza di Ritual Lab, fresco vincitore di Birra dell’Anno 2024, premio conseguito per la terza volta. Presenti per la Puglia: Donato di Palma di Birranova, il primo e il più dinamico birrificio artigianale della regione, e Angelo Ruggiero di Lieviteria.

A rappresentare il Salento, ci sarà Baff, il birrificio leccese dei cugini Fioretti. E ancora alle spine le birre ed i birrai di Croce di Malto (NO), Brewfist (LO), East Side (LT), Humus (TE), Maestri del Sannio (BN), Rebel’s (RM).

Eventi extra. Sabato 11 maggio, alle ore 18, laboratorio sull‘homebrewing (letteralmente ”fare la birra in casa”) per principianti e veterani, tenuto da Angelo Ruggiero, scrittore, blogger e giudice internazionale in concorsi birrari.

Domenica 12 maggio, alle ore 19, (su prenotazione) non mancherà l’occasione per conoscere più da vicino i Maestri del Sannio e Brasserie de Blaugies con i birrai che racconteranno la loro storia e le birre in abbinamento al finger food preparato dallo chef Mimmi Franco. Sempre domenica, a partire dalle ore 11, divertimento assicurato con lo spettacolo per i più piccoli con Simone Melissano, performer e videoartmaker, pensato per le famiglie che potranno usufruire anche dell’area giochi situata all’interno del parco.

Food e musica. Ma non è solo la birra la protagonista assoluta del festival, per questo motivo Birre di primavera rinnova la collaborazione con alcune tra le più interessanti realtà food del territorio. Confermata la presenza anche quest’anno del truck de ”Il Carrettino” che proporrà i suoi famosi burgers e pulled pork cui affiancherà uno stand focalizzato sulle sue specialità di frittura.

Ancora, tra i nomi del food anche il truck di ”Foodest” con i piatti tipici del territorio e quello de “La Puccia” che dal 1982 porta avanti una solida tradizione familiare e rappresenta una meta imperdibile per chi visita Lecce. Birra, cibo e non può dunque mancare la musica: la colonna sonora è affidata ad una squadra di dj che da venerdì a domenica spazieranno con i loro set dalla musica reggae al soul.

Come per le altre edizioni del festival, l’accesso allo spazio di Tagghiate Urban Factory si conferma libero e gratuito. Per gustare le birre necessario invece l’acquisto di calice e bicchiere al costo di cinque euro, il cui ricavato andrà interamente a sostenere l’organizzazione dell’evento.



Orari

Venerdì 10 maggio – a partire dalle ore 17

Sabato 11 maggio – a partire dalle ore 17

Domenica 12 maggio – a partire dalle ore 11

