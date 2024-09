Basket, memorial ‘Andrea Pasca’: Nardò ospita Ruvo

Sabato 7 settembre, il Pala “Andrea Pasca” di via Giannone a Nardò riaprirà le porte per un evento speciale: il Memorial “Andrea Pasca”, che vedrà opporsi l’Hdl Nardò Basket e la Pallacanestro Ruvo di Puglia, squadra che parteciperà al campionato nazionale di Serie B. La serata non sarà solo un momento di grande sport, ma anche un’occasione per ricordare la figura dell’ex giocatore e dirigente della squadra granata, tragicamente scomparso in un incidente stradale il 12 luglio 2012.

“Era naturale per noi ricordare Andrea proprio qui, nel luogo dove la sua passione per la pallacanestro è cresciuta, insieme all’affetto della comunità granata. In via Giannone, Andrea e tutti gli altri protagonisti di questi anni hanno costruito il sogno della Serie A2, che oggi difendiamo con tutte le nostre forze. Sarà anche un momento per abbracciare ancora una volta con affetto papà Angelo e mamma Ornella”, spiega il General Manager Paolo Avantaggiato.

La palla a due sarà alle 20:00, con ingresso gratuito per il pubblico. Oltre all’importante significato commemorativo, l’evento avrà anche una rilevante valenza tecnica, rappresentando una tappa cruciale di preparazione per entrambe le squadre in vista dei rispettivi campionati.

“Sostengo pienamente l’iniziativa della società – commenta coach Luca Dalmonte –, sarà un’opportunità per spiegare ai giocatori, soprattutto ai nuovi, l’importanza del nome di Andrea, che portiamo sul petto. Per motivi fisici non saranno disponibili Iannuzzi, Nikolic e Stewart jr., mentre Woodson, appena aggregato alla squadra, non parteciperà. Tuttavia, sarà un’occasione per tutti gli altri di mettersi alla prova e sentire l’energia che anima il nostro gruppo”.

Un evento che unisce sport, emozioni e memoria, nel ricordo di un simbolo indimenticabile per Nardò e per la sua squadra di basket.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author