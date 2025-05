Ospedale Melfi, sala operatoria sotto pressione: scatta la mobilitazione

La denuncia dei sindacati: “Criticità organizzative e carenza di personale”

È stato proclamato lo stato di agitazione del personale della sala operatoria del Presidio Ospedaliero di Melfi, struttura appartenente all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo. La decisione è giunta al termine di un’assemblea tenutasi il 3 aprile 2025, durante la quale è emerso un forte malessere tra gli operatori, aggravato da gravi criticità organizzative e gestionali.

Le sigle sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e FIALS denunciano una situazione che compromette sia la qualità dell’assistenza ai pazienti, sia le condizioni lavorative del personale sanitario. Tra le questioni più critiche, la rimozione unilaterale della guardia attiva in sala operatoria, misura che secondo i sindacati incide negativamente sulla sicurezza delle procedure chirurgiche e sulla tempestività negli interventi d’urgenza.

A ciò si aggiunge una grave carenza di personale infermieristico e di supporto, inadeguata rispetto all’aumento degli interventi e alla loro durata media, spesso superiore alle sei ore. Una situazione che genera stress, affaticamento e turnazioni incompatibili con una equilibrata vita lavorativa e personale.

I sindacati evidenziano inoltre la mancanza di un dialogo costruttivo con la Direzione, che avrebbe adottato decisioni importanti senza alcun confronto con i lavoratori né con le rappresentanze sindacali. A peggiorare il clima, la mancata valorizzazione del personale di sala operatoria e l’utilizzo di infermieri non formati per il contesto chirurgico d’urgenza, prelevati dalla Rianimazione.

Per tentare di ristabilire un confronto istituzionale, le organizzazioni sindacali hanno presentato richiesta al Prefetto di Potenza per l’attivazione della procedura obbligatoria di conciliazione, ai sensi della Legge 146/1990.

“Confidiamo in un intervento rapido e risolutivo da parte delle autorità competenti – dichiarano le sigle firmatarie – e ribadiamo la nostra disponibilità al confronto, purché finalizzato a soluzioni concrete, rispettose della professionalità degli operatori coinvolti. In caso contrario, non escludiamo nuove azioni di mobilitazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author