UGL Metalmeccanici: “Filosa guiderà Stellantis con equilibrio e visione”

Antonio Spera: “Scelta di competenza, ora confronto serio su contratto e valorizzazione dei lavoratori italiani”

“A nome mio personale e dell’intera UGL Metalmeccanici, i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa”. Con queste parole il Segretario Nazionale Antonio Spera ha commentato la nomina all’unanimità del nuovo Chief Executive Officer del gruppo da parte del Consiglio di amministrazione.

Per Spera si tratta di una nomina che rappresenta motivo di orgoglio per l’Italia: “Filosa è un manager italiano di grande esperienza e conoscenza del settore automotive, stimato tanto nel mondo dell’industria quanto in quello del lavoro”.

Il settore automobilistico, sottolinea UGL, sta attraversando una fase di trasformazione profonda, segnata da transizione ecologica, innovazione tecnologica e nuove sfide occupazionali. In questo contesto, secondo il sindacato, Filosa saprà guidare il gruppo “con equilibrio e visione, valorizzando le professionalità e il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori italiani”.

Spera auspica inoltre che il nuovo corso manageriale possa favorire la riapertura di un confronto costruttivo sul rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL), uno dei nodi centrali per il sindacato: “È necessario riconoscere concretamente l’impegno e i sacrifici di chi ogni giorno contribuisce alla competitività del gruppo”.

“UGL Metalmeccanici conferma la piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione – conclude Spera – convinta che solo attraverso un confronto serio e responsabile sarà possibile affrontare le sfide del futuro, rafforzando al contempo la presenza industriale di Stellantis in Italia”.

