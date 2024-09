Basket B2/M, Virtus Molfetta: tesserato il 2003 Alessio Natalini

Il roster della DAI Optical Virtus Basket Molfetta continua a rinforzarsi e ad arricchirsi di nuovi elementi. A quasi due settimane dal raduno dei nuovi atleti biancoazzurri, la dirigenza ha messo a segno un nuovo colpo di mercato.

Si tratta di Alessio Natalini, classe 2003, alto 193 centimetri: è lui l’ulteriore rinforzo a disposizione di coach Enrico Fabbri per questa nuova stagione sportiva ai nastri di partenza. Natalini ricopre il ruolo di Guardia e ha mosso i suoi primi passi nell’Aurora Desio con cui ha esordito in Serie C Gold nella stagione 2020/2021. Per lui esperienza anche in Serie B con l’Olginate e con il Roseto. Nell’ultima stagione ha vestito anche la maglia dell’ ActionNow Monopoli, team militante nello stesso girone della Virtus Basket Molfetta.

Con l’innesto di Alessio Natalini, la Virtus potrà contare su un giocatore solido fisicamente e dotato di un buon tiro da tre punti con un altrettanta visione di gioco. «Il suo tesseramento è stato fortemente voluto e condiviso con tutta la dirigenza e con lo staff tecnico – ha commentato il Club Manager Damiano Mezzina – ci consentirà di alzare il livello tecnico della nostra squadra, permettendoci di affrontare con ulteriore fiducia la nuova stagione, il cui avvio è ormai alle porte».

L’arrivo in maglia Virtus di Alessio Natalini è stato reso possibile grazie ad una proficua collaborazione con la Bell Basketball Agency di Davide Bellinzona che ha favorito la trattativa. Il neo giocatore della Virtus vestirà la maglia numero 14.

