Valtur Brindisi convincente nel memorial Pajetta: Orzinuovi sconfitta per 86 a 70

Vince con largo margine la Valtur Brindisi la prima semifinale del memorial “Pajetta” contro Orzinuovi. I biancazzurri di Piero Bucchi, sul parquet del Pala Carnera di Udine, sfodera una prestazione convincente in questo pre campionato, chiudendo con un 86 a 70 che non lascia spazio a repliche.

Brindisi sempre avanti sin dal primo pallone giocate e con Calzavara in cattedra nel corso dei 40 minuti (22 punti per lui a referto). Alla prima uscita con la Valtur, offre buone indicazioni anche l’americano Bryon Allen (10 punti complessivi nella serata), ma tutti i giocatori a referto portano punti al fatturato di Brindisi con Laquinta in doppia cifra (13 punti).

L’allungo decisivo per la Valtur arriva nel secondo quarto con Orzinuovi che non trova conclusioni facili anche grazie alla difesa biancazzurra. Toccati anche i 22 punti di massimo vantaggio per la formazione di Piero Bucchi che sabato sera alle 20,45 disputerà la finale del memorial “Pajetta” contro una tra Udine e Verona. La gara sarà trasmessa in diretta su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre).

