Picerno, Tomei: “Ottimo inizio ma dobbiamo ancora migliorare”

Picerno alla prova del nove. Dopo i primi sei punti in due giornate di campionato, conquistati contro le favorite Avellino e Trapani, la squadra di Francesco Tomei vuole consolidare il primato con un’altra grande prova al cospetto della Casertana. Tuttavia, il tecnico dei lucani predica calma: “Siamo ancora alla terza partita e il campionato è ancora lungo. All’inizio, ogni gara è particolare e la Casertana è un avversario più duro da affrontare”.

Miglioramenti: “Dobbiamo migliorare ancora in ogni aspetto. Siamo all’inizio e la squadra sta assimilando piano piano i nostri princìpi. Siamo ancora lontani da quello che dobbiamo fare ma in questo momento ciò che mi piace di più è lo spirito dei ragazzi. Stanno dimostrando di essere un grande gruppo e questa è la base su cui lavoreremo. Serve più attenzione su alcuni dettagli e movimenti ma se non ci fosse nulla da sistemare sarebbe quasi più preoccupante. Tutti stanno lavorando benissimo per essere ancora alla terza giornata”.

Maiorino: “Pasquale è un acquisto incredibile, è un giocatore con delle qualità che vanno oltre la categoria. Siamo felicissimi di averlo con noi, sta lavorando benissimo dal punto di vista fisico e ne sta raccogliendo i frutti”.

Condizioni di Volpicelli, Santarcangelo e Garcia: “Volpicelli è arrivato da poco e, come Franco, si sta inserendo ancora nel contesto. Siamo tutti contenti di Andrea (Santarcangelo, ndr), è un ragazzo eccezionale e sicuramente ci darà una grande mano ritagliandosi il suo spazio. Per Garcia, invece, ci vorrà ancora un po’ di tempo, ha accusato una piccola ricaduta dopo l’operazione e stiamo provando a recuperarlo step by step”.

