Cerignola, la carica di Raffaele: “Ce la giochiamo con chiunque”

Big match al “Partenio”, dove domenica sera il Cerignola è atteso da un Avellino alla ricerca di riscatto dopo un avvio clamorosamente a rilento. Un solo punto in due gare, per l’allenatore degli irpini, nonché grande ex, Michele Pazienza sarà l’ultima spiaggia, un solo risultato a disposizione della corazzata biancoverde, ma Giuseppe Raffaele, tecnico gialloblù, promette battaglia e carica i suoi. Grande consapevolezza nelle sue dichiarazioni, il servizio.

