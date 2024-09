Eccellenza Puglia, tre punti di penalizzazione al Massafra

Con il comunicato ufficiale n. 39 del 5 settembre 2024, il Tribunale Federale Territoriale ha deciso di infliggere una penalizzazione di 3 punti in classifica alla società ASD Soccer Massafra 1963. La sanzione dovrà essere scontata nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024-2025.

Il provvedimento si inserisce nel contesto dell’inchiesta “Codice Interno” della DDA, avviata all’inizio dell’anno, che ha portato alla luce la presunta alterazione dei risultati di due partite di calcio disputate il 30 aprile 2017 e il 7 giugno 2018 tra le società Corato e Fortis Altamura, con il coinvolgimento di clan della criminalità organizzata barese.

Il presidente della ASD Soccer Massafra 1963, Rubino, assistito dall’avvocato Michele Rossetti, ha più volte ribadito l’estraneità del club ai fatti, sottolineando che la società non era proprietaria del titolo all’epoca degli eventi, avendo acquisito tale titolo solo nel 2020. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di applicare la responsabilità oggettiva alla società, in quanto detentrice della stessa matricola federale dell’ex Fortis Altamura. Di conseguenza, la penalizzazione colloca il Massafra all’ultimo posto in classifica dopo due giornate di campionato.

Nonostante la delusione, il club ha dichiarato di accettare con serietà e correttezza la decisione del tribunale sportivo, esprimendo la determinazione a ripartire con maggiore forza e “libertà”.

