Bari: Karlo Lulic in prestito al FK Sarajevo

Io Bari ha ufficializzato l’accordo con il Fudbalski Klub Sarajevo, squadra della prima divisione bosniaca (Premijer Liga), per la cessione in prestito del centrocampista croato classe 1996, Karlo Lulic. L’accordo prevede anche il diritto di riscatto per il club bosniaco.

