Coppa Italia Dilettanti, tris Rovato Vertovese: Barletta al tappeto in finale

La rete di Bernaola illude il Barletta, che al “Bonolis” di Teramo cede il passo alla Rovato Vertovese con il risultato di 1-3. Coppa Italia Dilettanti alla compagine lombarda.

Primo squillo del Barletta al 6’. Cross di Lattanzio, testa di Lavopa: Gherardi controlla senza particolari problemi. Passano appena quattro minuti ed è la Rovato Vertovese a rendersi pericolosa sull’asse Cartella-Messedaglia, con quest’ultimo che non trova la zampata vincente a pochi passi da Staropoli. I biancorossi tornano a farsi vedere al 16’: corner di Strambelli, Lobosco impatta di testa senza trovare la porta. Al 27’ il primo vero pericolo del Barletta. Mancino al veleno di Lattanzio a ridosso del limite dell’area, Gherardi si distende sulla destra ed evita il peggio. La Rovato Vertvese risponde colpo su colpo: poco dopo la mezz’ora è Lini a costringere Staropoli agli straordinari. L’estremo difensore argentino si rifugia in angolo sulla botta del dieci. Al 38’, però, il Barletta passa in vantaggio: cross di Lavopa, Gherardi buca l’intervento in presa alta. La palla resta in possesso dei biancorossi, con Giambuzzi che serve Bernaola a rimorchio. Per il basco è un gioco da ragazzi trovare lo spiraglio giusto per l’1-0. La prima frazione, in ogni caso, si chiude con il solito Cartella a mettere i brividi a Staropoli. Squadre negli spogliatoi.

In avvio di ripresa, subito il Barletta a bussare dalle parti di Gherardi. Corner di Strambelli, testa di Bayo e palla che si spegne sul fondo. Al 59’ ancora Cartella a colpire da posizione defilata, Staropoli non si lascia sorprendere. Prove generali per il pareggio, che si materializza tre minuti più tardi: Ballabio apparecchia per Hamzah, bravo a infilare Staropoli per l’1-1. Tutto da rifare per la squadra di mister De Candia che al 70’ deve rincorrere: dormita generale della difesa biancorossa, Mersedaglia ne approfitta e serve Cartella che deve solo spingere in rete. Rovato Vertovese che confeziona il tris sempre sull’asse Mersedaglia-Cartella, con quest’ultimo a bucare Staropoli per l’1-3 che chiude i giochi. Delusione per gli oltre tre mila spettatori giunti da Barletta, Coppa Italia Dilettanti meritatamente alla Rovato Vertovese.

