Basket C/M, Clean Up Molfetta sbanca Foggia e continua la risalita

La Clean Up Molfetta firma l’impresa del nono turno di Serie C interregionale, battendo in trasferta il Cus Foggia con il punteggio di 84-91. Un successo prestigioso, costruito con determinazione e carattere, che proietta i molfettesi a quota 10 punti in classifica, agganciando proprio i foggiani.

La squadra del presidente Solimini, alla terza vittoria consecutiva, ha mostrato una reazione straordinaria, recuperando dal -14 (46-32 al 6’ del secondo quarto) e conquistando la quinta vittoria nelle ultime sei gare.

Protagonista assoluto il francese Delmas, autore di 31 punti con un impeccabile 9/9 dalla lunetta, affiancato da Infante (24 punti e 9 rimbalzi), Mezzina (16 punti e 9 rimbalzi) e Mongelli (9 punti). Non è bastata al Cus Foggia una prestazione da 31 punti di Seye per evitare la sconfitta al PalaRusso.

La cronaca

Coach Gesmundo si presenta a Foggia senza Sasso, schierando Scarpone, Delmas, Mezzina, Chiriatti e Infante. La partita si apre con grande intensità: i padroni di casa, guidati da Seye, si portano avanti (13-9), ma Molfetta risponde e chiude il primo quarto sotto di 8 (31-23). Nel secondo periodo, il Cus Foggia raggiunge il massimo vantaggio (+14), ma la Clean Up reagisce con carattere e chiude la frazione con un parziale di 1-12, andando all’intervallo sul 47-44.

Il rientro in campo vede Molfetta protagonista: Delmas infila due triple consecutive e porta i suoi avanti (47-50). Il terzo quarto si gioca punto a punto, ma Molfetta trova il definitivo allungo nell’ultima frazione grazie a un super Delmas e alla precisione di Mezzina. Gli ultimi tentativi del Cus Foggia non bastano: la Clean Up gestisce con lucidità e chiude sul 91-84.

Le dichiarazioni

«È stata una vittoria importantissima – commenta coach Gesmundo –. Vincere a Foggia non è mai semplice, ma siamo stati bravi a ricucire il distacco e a mantenere la lucidità nei momenti decisivi. Questo successo dimostra la crescita della squadra, sia mentalmente che tecnicamente».

La Clean Up Molfetta, forte della striscia positiva, si prepara ora alla sfida interna contro Castellaneta, una delle squadre più attrezzate del girone.

Cus Foggia-Clean Up Molfetta 84–91

Cus Foggia: Seye 31, Lopez 4, Zagni n.e., Ianzano 3, Lioce 11, Aliberti 2, Longo n.e., Ferraretti 15, Buo 16, Cavallone, Coppola 2. All.: Ciccone.

Clean Up Molfetta: Suraci 2, Scarpone 4, Delmas 31, Chiriatti 5, Didonna 2, Patimo n.e., Korasteljov n.e., Mongelli 9, Infante 24, Sciangalepore n.e., Mezzina 14. All.: Gesmundo.

Arbitri: Fiorentino (Bari) e Franco (Bitritto).

Parziali: 31-23; 47-44; 61-62; 84-91.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author