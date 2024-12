Basket B2/M, la Virtus Molfetta si rilancia in classifica

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta inaugura il girone di ritorno con una vittoria di prestigio sul parquet del Palalosito, superando il Basket Corato 76-80. Un match combattuto, in cui i biancoazzurri, guidati da coach Enrico Fabbri, hanno saputo ribaltare una situazione complicata grazie a una reazione corale e alla prestazione decisiva di capitan Sirakov, Filtness e Gulley.

La partita si apre in salita per Molfetta: dopo un inizio equilibrato, Corato prende il controllo del match chiudendo il primo quarto avanti 25-14. Nel secondo periodo, i padroni di casa continuano a imporre il loro ritmo, portandosi sul 42-31 all’intervallo lungo.

Ma è nel terzo quarto che la Virtus cambia volto. Con una difesa più aggressiva e una maggiore precisione al tiro, i biancoazzurri piazzano un parziale di 0-6 nei primi minuti e, con le triple di Sirakov e le incursioni di Gulley, passano in vantaggio sul 52-56 al termine della frazione.

L’ultimo quarto si gioca sul filo del rasoio. Molfetta prova a scappare portandosi a +10 con Sirakov, ma Corato non si arrende e si riavvicina nel finale. Tuttavia, la freddezza ai liberi di Gulley e Filtness consente alla Virtus di chiudere il match con il punteggio di 76-80, portando a casa due punti fondamentali per risalire in classifica.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Filtness 15, Bertoni 18, Natalini 5, D’Apice 5, Gulley 18, Sirakov 19.

Basket Corato: Giovinazzo 6, Basile 9, Lomello 7, Mariani 14, Nonkovic 22, Jelic 14.

Parziali:

1° quarto: 25-14

2° quarto: 42-31

3° quarto: 52-56

4° quarto: 76-80

