Basket B2/M: CJ Taranto cede nel derby, ma a testa alta

Il CJ Basket Taranto esce sconfitto dal derby con i Lions Bisceglie, che ha segnato l’inizio del girone di ritorno della regular season di Serie B Interregionale. Sul parquet del PalaColombo di Ruvo, i padroni di casa si sono imposti con un netto 89-62 nella dodicesima giornata del girone G.

Nonostante il risultato finale, i rossoblù hanno lottato con determinazione, rimanendo in partita per i primi due quarti fino all’intervallo. Tuttavia, le maggiori rotazioni a disposizione dei Lions hanno fatto la differenza nella seconda metà di gara, con Bisceglie che ha accelerato il ritmo e preso il largo.

A pesare sull’economia della partita del CJ sono state le numerose assenze: ai lungodegenti Pentassuglia e Sarli si è aggiunto Invidia, presente solo per spirito di squadra, oltre alla squalifica di Bitetti. Inoltre, la squadra arrivava da una settimana difficile, con pochi allenamenti e diversi giocatori colpiti da stati febbrili, fattori che hanno inevitabilmente condizionato la prestazione sul lungo periodo.

Nonostante tutto, il CJ ha messo in campo grinta e carattere. Ancora una volta, Giovara si è distinto con 20 punti a referto, supportato da un ottimo Facciolà (12 punti), dal capitano Salerno (11 punti) e da Amorelli (7 punti). Coach Orlando ha dato spazio ai giovani, che hanno risposto presente: Montanaro (5 punti), Gigante (4) e Casalino (3) continuano a crescere e a diventare elementi sempre più importanti del roster rossoblù.

Sul fronte opposto, i Lions hanno fatto la differenza nei momenti decisivi grazie alle prestazioni di Rodriguez (12 punti), El Agbani (19) e Dancetovic (20), scavando un divario incolmabile per Taranto.

Ora per il CJ Basket Taranto è fondamentale il riposo e il recupero in vista della prossima sfida, sabato 7 dicembre alle ore 19, quando al PalaMazzola arriverà Benevento per un incontro cruciale.

LIONS BISCEGLIE-CJ TARANTO 89-62 (Parziali: 21-14; 42-35; 66-47)

Lions Bisceglie: Rodriguez 12, El Agbani 19, Dancetovic 20, Trentini 5, Okiljevic 8, Colombo 11, Cavalieri 4, Dip 4, Gentile 3, Camporeale 3, Lamacchia. N.e.: Di Camillo. All. Saputo.

CJ Basket Taranto: Salerno 11, Montanaro 5, Giovara 20, Amorelli 7, Facciolà 12, Gigante 4, Casalino 3, Petraroli, Mirabile, Cito. N.e.: Invidia. All. Orlando.

Arbitri: Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Giacomo Tornese di Monteroni.

NOTE: partita giocata a Ruvo per indisponibilità del PalaDolmen di Bisceglie – Tiri da due: Bisceglie 22/36, Taranto 14/35. Tiri da tre: Bisceglie 13/30, Taranto 7/23. Tiri liberi: Bisceglie 6/9, Taranto 13/25. Rimbalzi: Bisceglie 48, Taranto 24. Assist: Bisceglie16, Taranto 6.

